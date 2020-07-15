دراسة تحسم الجدل... هل ينتقل فيروس كورونا الى الجنين في رحم أمه؟

وأكدت الفحوصات إصابة طفل ولد في باريس، في مارس/آذار، لأم مصابة بفيروس كورونا وظهرت عليه أعراض المرض بشكل التهاب في الدماغ، بحسب مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز".

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة ورئيس قسم طب الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى جامعة باريس سكلاي الطبيب دانيل دي لوكا، إن الطفل البالغ من العمر ثلاثة أشهر يتعافى من تلقاء نفسه في الوقت الحالي.