وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مه، "استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به القطعات العسكرية ومتابعة المجاميع الارهابية ووفق معلومات استخباراتية تم نصب كمين محكم من قبل الفرقة السادسة لواء 59 وابطال الحشد العشائري وقتل ارهابي فجر اليوم هو الثالث خلال هذا الاسبوع بالاضافة الى جرح ارهابي اخر".



واضافت القيادة ان "الارهابين الثلاثة الذين تم قتلهم هذا الاسبوع منهم امري مفارز وممن كانوا يهاجمون القطعات العسكرية ويستهدفون المواطنين الابرياء في مناطق شمال بغداد لاسيما في الطارمية".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوة أمنية تقتل ثالث 'إرهابي' شمال بغداد خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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