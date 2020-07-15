ضبط ٩٢ دراجة نارية مخالفة للتعليمات وأربع سيارات مطلوبة في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلال 24 ساعة الماضية تم القبض على شخص يحمل مواد مخدرة ضمن منطقة العبيدي، والقبض على متسولين عدد (١٣٠)".

وأضافت، أيضا تم "ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد(٩٢)، وسيارات مطلوبة (عليها إشارات حجز) عدد (٤) ضمن مناطق (اليوسفية، سيطرة اللج، سيطرة التاجي، ساحة الطيران)، فضلا عن القبض على مخمورين عدد(١٤) يعترضون سبيل المارة".

