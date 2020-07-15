إليكم موعد أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ

وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أن موعد الإطلاق الجديد للمسبار هو 17 يوليو/تموز الجاري، حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكان من المقرر أن ينطلق المسبار اليوم الأربعاء إلى المريخ.



وينطلق مسبار الأمل في أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

ويكون الإطلاق في الساعة 12:43 بعد منتصف ليل يوم 16 يوليو من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

ويستغرق المسبار 7 أشهر للشفر لمسافة 493 مليون كيلومتر إلى المريخ، ليقوم بالدوران حول كوكب المريخ لسنة مريخية كاملة تبلغ 687 يوما.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون العلوم المتقدمة، سارة الأميري، إنها تتطلع إلى أول 24 ساعة بعد الانفصال، وأنها "هنا سترى نتائج عملهم".