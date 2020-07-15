الكاظمي يصل إلى ميناء أم قصر الشمالي

يذكر أن الكاظمي وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة وترأس جلسة لمجلس الوزراء هناك.

وشهدت الجلسة إصدار عدة قرارات تتعلق بالمحافظة من بينها الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد في مشروع ماء البصرة الكبير، والتوجيه بإحالة جميع المشاريع المتلكئة في المحافظة إلى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر.

