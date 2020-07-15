أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، وصول الأخير إلى ميناء أم قصر الشمالي.
يذكر أن الكاظمي وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة وترأس جلسة لمجلس الوزراء هناك.
وشهدت الجلسة إصدار عدة قرارات تتعلق بالمحافظة من بينها الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد في مشروع ماء البصرة الكبير، والتوجيه بإحالة جميع المشاريع المتلكئة في المحافظة إلى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر.
وشهدت الجلسة إصدار عدة قرارات تتعلق بالمحافظة من بينها الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد في مشروع ماء البصرة الكبير، والتوجيه بإحالة جميع المشاريع المتلكئة في المحافظة إلى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يصل إلى ميناء أم قصر الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.