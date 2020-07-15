مقتل امرأة وإصابة اثنتين أخريين في حادث طعن بالنرويج

قتلت امرأة، اليوم الأربعاء، وأصيبت اثنتين أخريين، في حوادث طعن بإحدى مدن النرويج مساء أمس الثلاثا.



وقالت الشرطة النرويجية، إن إحدى السيدات فارقت الحياة في وقت لاحق متأثرة بالطعنات البالغة، وتم القبض على المشتبه به.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة الثانية أُصيبت بجروح بالغة، بينما أصيبت الثالثة بجروح طفيفة في الاعتداءات التي وقعت في مدينة ساربسبورج على بعد نحو 90 كيلومتر جنوبي العاصمة أوسلو.

وبحسب المعلومات الأولية، كان الجاني يتحرك بمفرده، وهو معروف لدى الشرطة النرويجية، ولم تتضح بعد أسباب الجريمة