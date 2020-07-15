الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة ويهدم منزلا بالقدس

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا بالضفة الغربية في وقت هدم فيه منزلا بمدينة القدس الشرقية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في تصريح تلقته ”الخليج 365” إن غالبية المعتقلين هم أسرى سابقون، وتركزت الاعتقالات في عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأضاف نادي الأسير إن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في رام الله والبيرة، فيما تم توقيف اثنين من بلدة سيلة الظهر في جنين إضافة إلى مواطن من طولكرم، وآخر من القدس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين على الرغم من انتشار جائحة كورونا.

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وكانت الهيئات الفلسطينية المعنية بشؤون المعتقلين قالت إن سلطات الاحتلال اعتقلت 2330 فلسطينيا في النصف الأول من عام 2020.

هدم منزل بالقدس الشرقية

ومن جهة ثانية، فقد أقدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس على هدم منزلا في بلدة جبل المكبر.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن طواقم بلدية الاحتلال، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، استخدمت جرافة لهدم المنزل بزعم البناء غير المرخص.

وأشار شهود العيان إلى أن عملية الهدم تمت دون سابق إنذار.

واشتكت منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية من مواصلة الاحتلال هدم المنازل في ظل جائحة كورونا.