طيران الإمارات تعيد "العملاقة" لأمستردام.. وتستأنف الرحلات لـ7 وجهات أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها سوف تعيد تشغيل طائرتها العملاقة "إيه 380" لخدمة رحلتها اليومية إلى أمستردام، وأنها ستشغل رحلة يومية ثانية بطائرة "إيه 380" إلى لندن هيثرو في 1 أغسطس المقبل.



ويأتي هذا الإعلان في أعقاب عودة طائرات "إيه 380" إلى الأجواء اليوم لخدمة رحلات الركاب للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

وأقلعت أولى هذه الطائرات من مطار دبي الدولي لخدمة الرحلة "ئي كيه 001" إلى لندن هيثرو في الساعة 7:45 صباحاً، تلتها الرحلة "ئي كيه 073" إلى باريس شارل ديغول في الساعة 8:20 صباحاً.

وسوف تلقى رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 073" استقبالاً خاصاً عند وصولها إلى باريس شارل ديغول، حيث ستصبح الرحلة المنتظمة الأولى والوحيدة بطائرة "إيه 380" التي تهبط في هذا المطار الأوروبي الرئيس منذ بدء جائحة "كوفيد-19".

وتستأنف طيران الإمارات خلال هذا اليوم أيضاً خدمات الركاب المنتظمة إلى سبع مدن أخرى هي: أثينا وبرشلونة وجنيف وغلاسكو ولارنكا وميونيخ وروما، ما سيتيح أمام عملائها مزيداً من خيارات السفر.

كما ستستأنف طيران الإمارات في الأيام التالية تشغيل رحلاتها إلى كل من المالديف وواشنطن العاصمة (16 يوليو)، وبروكسل (17 يوليو).

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وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 50 وجهة ضمن شبكة خطوطها، ما يتيح لعملائها من مختلف دول العالم السفر بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية بسهولة عبر دبي، أو التوقف فيها، حيث أعادت المدينة فتح أبوابها لاستقبال الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات المسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الاستمتاع بخدمة السيارة مع سائق والاسترخاء في الصالة الخاصة بمطار دبي الدولي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد استئناف توفير هذه الخدمات المميزة. كما أعادت الناقلة فتح كاونترات سكاي واردز في مطار دبي الدولي لخدمة أعضاء برنامجها لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين.

دبي ترحب بزوارها

أصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على

الصحة والسلامة أولاً

تنفذ طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في كل واحدة من مراحل الرحلة لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء.

قيود السفر

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط دخول الدولة التي يتوجهون إليها.