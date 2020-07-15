صحيفة إماراتية: لا عودة للعلاقات مع قطر إلى ما كانت عليه إلا عندما تلتزم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، مرة أخرى في خلاف الدول الأربع /الإمارات والسعودية والبحرين ومصر/ مع قطر، يتم التأكيد على المبدأ الثابت: " لا عودة للعلاقات مع قطر إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض".



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وأوضحت صحيفة" الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" أن قرار محكمة العدل الدولية الذي أعاد لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، اختصاص النظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران ضد الدول الأربع، لم يكن إلا تقنياً حول المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، أي إعادة القضية إلى "الإيكاو"، دون التطرق إلى الأسس الموضوعية للقضية وبالتالي فإن الزعم القطري بـ "الفوز"، ما هو إلا تضليل وكذب، ذلك أن إعادة القضية إلى "الإيكاو"، يترتب عليها النظر مجدداً بالمسائل القانونية للدول الأربع بما في ذلك بعض النقاط المهمة في الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة التي تحظى بكل التقدير والاحترام.

وشددت على أن إغلاق المجال الجوي للدول الأربع أمام الطائرات القطرية منذ 5 يونيو 2017، قرار سيادي مرتبط أولاً وأخيراً بحماية الأمن الوطني لاسيما في ظل إصرار قطر على الاستمرار في دعم الإرهاب والتطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أنه لا تأثير أو دلالة لقرار محكمة العدل الدولية على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها والموقف القانوني للدول الأربع متوافق بشكل تام مع بنود وقواعد القانون الدولي أما «الفرقعة الإعلامية» التي خرجت من الدوحة، فلا صدى لها أبعد من حدود نظامها المستمر في التغريد خارج السرب تنفيذاً لأجندات لا تسعى سوى إلى التخريب