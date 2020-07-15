دراسة: عدد سكان العالم لن يتجاوز 8,8 ملايير نسمة سنة 2100

رجحت دراسة أمريكية حديثة أن يصل عدد سكان العالم في سنة 2100 إلى 8,8 مليار نسمة، أي أقل بملياري نسمة عن توقعات منظمة الأمم المتحدة، بسبب معدل النمو السكاني السلبي المتوقع خلال النصف الثاني من القرن الحالي.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في “معهد القياسات الصحية والتقييم” (آي إتش إم إي) الذي يوجد مقره في مدينة سياتل الأمريكية، ونشرتها مجلة (ذي لانست) أن عدد سكان الأرض سيبلغ ذروته سنة 2064 حين سيصل إلى 7ر9 ملايير نسمة، ليسلك بعد ذلك مسارا انحداريا حتى سنة 2100 حين سينزل عدد سكان المعمورة إلى 8,8 مليار نسمة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التراجع في النمو الديمغرافي سيكون مصحوبا بانقلاب في هرم أعمار السكان، الأمر الذي ستكون له “تداعيات عميقة وسلبية” على الاقتصاد والنظم المجتمعية.

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وتتعارض هذه الأرقام مع تلك التي توقعتها الأمم المتحدة في آخر تقرير لها، إذ تتوقع المنظمة الأممية أن يرتفع عدد سكان الأرض من 7,7 مليار نسمة حاليا إلى 9,7 مليار نسمة سنة 2050 و10,9 مليار نسمة في العام 2100.

وقال مدير “معهد القياسات الصحية والتقييم” كريستوفر موراي، الذي أشرف على الدراسة، “هذه أنباء سارة للبيئة (ضغط أقل على نظم إنتاج الغذاء، وانبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون)، لكن انقلاب هرم الأعمار ستكون له تداعيات عميقة وسلبية على الاقتصاد وتنظيم العائلات والجماعات والمجتمعات”.

وأشار موراي إلى أن هذه الأرقام “ليست محفورة في الصخر”، بل هي توقعات و”يمكن أن تتغير في العديد من الدول بتغير السياسات فيها”.