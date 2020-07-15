أزيلال.. طفلة تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة

أقدمت فتاة قاصر ليلة أمس الثلاثاء الأربعاء، على وضع حد لحياتها بطريقة مؤلمة، داخل منزل أسرتها بدوار تاعبديت بجماعة اكوديد، ضواحي أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فقد أقدمت طفلة تبلغ من العمر 16 سنة على الانتحار شنقا، وعثر عليها معلقة بواسطة حبل داخل منزل شقيقها الذي يشتغل إماما لمسجد، لأسباب لازالت مجهولة لحد الساعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف إستنفارا لمختلف عناصر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

هذا وقد تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث.