لمجرد يحتفل بوصول الدرع الماسي من يوتوب-فيديو

توصل الفنان المغربي سعد لمجرد، بالدرع الماسي من يوتوب، كأول فنان عربي، وإفريقي يحقق ذلك، بعدما تخطى حاجز 10 ملايين مشترك لقناته على يوتوب.
وشارك لمجرد عشية أمس الثلاثاء، مقطع فيديو، يوثق للحظة تسلمه الدرع الماسي، والذي توصل به في 3 يوليوز الحالي، حسب ما أعلنه في المقطع.
وكان جمهور لمجرد قد شن حملة واسعة، انضم إليها أصدقاؤه الفنانون المغاربة، لجعله أول فنان عربي، وإفريقي ينال الذرع الماسي، بعدما اقترب من ذلك الفنان المصري، محمد رمضان، الذي حقق نفس الانجاز بعد لمجرد بأيام قليلة.
من جهة أخرى يرتقب أن يصدر لمجرد، عمله المصري الأول في مسيرته بعنوان “عدى الكلام”، اليوم الأربعاء، بعدما أجله لمرتين بسبب وفايات سجلت في الساحة الفنية العربية والمغربية.
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