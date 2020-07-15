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تحاليل مخبرية تؤكد خلو فريق اتحاد طنجة من فيروس كورونا

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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أكدت التحاليل المخبرية، التي توصل بها نادي اتحاد طنجة، أمس الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس المستجد.

وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أكدت خلو اللاعبين، والطاقم التدريبي للفريق من “كوفيد-19”.

وكانت نتائج التحاليل المخبرية، التي توصل بها فريق اتحاد طنجة، الأسبوع الماضي، قد أكدت ارتفاع عدد المصابين في صفوفه إلى 4 أشخاص.

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وتوزعت الإصابات الجديدة على اللاعب “ن.ا”، وسائق الفريق، وحاملي أمتعة الفريق.

وكان فريق نادي اتحاد طنجة قد أعاد إجراء تحاليل مخبرية، للكشف عن بين اللاعبين، والطاقم التقني، بعد تأكيد إصابة حامل أمتعة الفريق بـ”كوفيد-19″، بداية شهر يوليوز الجاري.

وسادت حالة من الخوف في صفوف الفريق، بعد تأكيد إصابة حامل أمتعته بالجائحة، إذ تقرر فيما بعد إجراء اختبار ثان، مخافة أن تكون العدوى قد انتقلت إلى اللاعبين، أو التقنيين.

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