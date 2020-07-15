طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعدة مناطق مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تستمر الأجواء الحارة فوق تادلة، الرحامنة، السايس، السهول الداخلية، سوس، الجنوب-الشرقي وجنوب المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة عند الصباح والليل، مرفوقة بكتل من الضباب وذلك فوق سواحل المحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تمركز سحب أخرى غير مستقرة ومحملة بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، الهضاب العليا الشرقية، وقد تهم الجنوب الشرقي للبلاد والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة غرب الواجهة المتوسطية مع قطرات خفيفة، فيما ستكون الأجواء عموما مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من الشرق بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية والوسطى، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي أو غربية بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 15 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة بداخل سوس، سهول تادلة والرحامنة، شرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 38 و42 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط وولماس، داخل الشياظمة، الريف الغربي، الجنوب الشرقي، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق الريف، وما بين 24 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح محليا قوي الهيجان بين رأس سيم ورأس غير.