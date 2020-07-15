إصابة خطيرة لمسن في حادث دهس بطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مسن في السبعينيات من عمره، بجراح خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس بالقرب من دوار "الساعة" في مدينة طمرة، اليوم الأربعاء.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح خطيرة في منطقتي الرأس والصدر.
وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.
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