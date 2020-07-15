الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ179 والإصابات 3529

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة وفيات كورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 179 وفاة، بينما الإصابات توقفت عند 3529 إصابة، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، مساء الثلاثاء.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 179 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في السعودية.

وأوضحت أن عدد الإصابات في صفوف الجاليات ارتفع إلى 3529 بعد تسجيل 21 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، وارتفعت حالات التعافي إلى 1523 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطن ناصر جابر عبد القادر الحوراني (54 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية بالسعودية إلى 51.

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من جهته، أوضح فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، أنه تم تسجيل21 إصابة جديدة في ولايتي تنسي، ومتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1938، ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

واستقبل فريق العمل المتخصص بمتابعة رحلات الإجلاء للأحباب العالقين صباح اليوم الأربعاء الدفعة الثانية من القادمين من أوروبا عبر فرانكفورت، ووصلوا إلى معسكر النويعمة وكان في استقبالهم طواقم وزارة الصحة، وقوات الامن الوطني، والشرطة، والإدارة العامة للمعابر والحدود والأجهزة المختلفة.

كما استقبل الفريق القادمين من سلطنة عمان، واطمأن على مغادرة وفد آخر من المواطنين العالقين في الضفة في طريقهم إلى الإمارات.