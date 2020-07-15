"سبوتيفاي" تتيح خدماتها لـ13 دولة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "سبوتيفاي" السويدية والتي تقدّم خدمات للبث الموسيقي التدفقي والمحتويات الصوتية أن خدمات الشركة أصبحت متاحة في روسيا وكازاخستان و11 بلدا آخر من أوروبا الشرقية.

وقال مسؤول في المجموعة في البيان "يشكل توفير الخدمة في هذه الأسواق الثلاث عشرة محطة مهمة في تطوير ‘سبوتيفاي‘ لأننا نستقبل بذلك عشاق موسيقى وفنانين في أسواق موسيقية ناشئة مثل روسيا حيث البث التدفقي في طور الانتشار الواسع".

وإلى جانب روسيا ستكون خدمات "سبوتيفاي" متوافرة أيضا في ألبانيا وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وكازاخستان وكوسوفو ومولدافيا ومونتينغرو ومقدونيا الشمالية وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا.

وبعد هذا الإعلان تصبح خدمات "سبوتيفاي" متوفرة في 92 سوقا. وتحتل روسيا المركز السابع عشر في سوق البث التدفقي العالمي إلا أن نموها يؤشر إلى أنها ستكون بين العشر الأوائل بحلول العام 2030.

وكانت "سبوتيفاي" أعلنت في الأول من نيسان/ أبريل أن إيراداتها في الربع الأول من السنة بلغت 1,85 مليار يورو بارتفاع نسبته 22% على سنة. أما ربحها الصافي فبلغ مليون يورو. وقالت الشركة السويدية يومها إن |عدد مستخدميها الناشطين يبلغ 286 مليونًا من بينهم 130 مليونا يدفعون اشتراكات".