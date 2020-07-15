شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 95 وفاة و2022 إصابة جديدة بـ " كورونا" والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 أعلن العراق امس عن تسجيل 95 حالة وفاة و2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

و ذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان ان إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق ارتفع إلى 81757 إصابة فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الى 3345 حالة..مشيرة انه تم تسجيل 3784 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء الى 50782.

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