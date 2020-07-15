فيروس "كورونا" يودي بحياة نحو 575 ألف شخص ويصيب أكثر من 13 مليونا

الأربعاء 15 يوليه 2020

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 574 ألفا و278 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت غ اليوم.



وسجلت رسميا إصابة أكثر من 13 مليونا و178 ألفا و180 شخصا في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم سبعة ملايين و96 ألف شخص على الأقل.

ومنذ التعداد الذي أجري "الإثنين" الساعة 19,00 ت غ، أحصيت 4217 وفاة و172 ألفا و69 إصابة إضافية في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل "733" والولايات المتحدة "713" والهند "553".

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير الماضي، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 136 ألفا و113 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و394 ألفا و33 إصابة.

وشفي ما لا يقل عن مليون و31 ألفا و939 شخصا.

Advertisements

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 72 ألفا و833 وفاة من أصل مليون و884 ألفا و967 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44 ألفا و968 وفاة من أصل 291 ألفا و373 إصابة، ثم المكسيك مع 35 ألفا و491 وفاة "304 آلاف و435 إصابة" وإيطاليا مع 34 ألفا و984 وفاة "243 ألفا و344 إصابة".

وبلجيكا هي البلد الذي سجل اكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 84 وفاة لكل مئة الف شخص، تليها المملكة المتحدة "66 وفاة"، وإسبانيا "61 وفاة"، وايطاليا "58 وفاة" والسويد "55 وفاة".

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسميا تسجيل 4634 وفاة "لا وفيات جديدة" من أصل 83 ألفا و605 إصابات "ثلاث إصابات جديدة بين أمس واليوم " تعافى منها 78 ألفا و674 شخصا.

وأحصت أوروبا الثلاثاء حتى الساعة 19,00 ت غ، 203 آلاف و285 وفاة من أصل مليونين و863 ألفا و908 إصابات.

وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 146 ألفا و735 وفاة "ثلاثة ملايين و424 ألفا و235 إصابة"، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 144 ألفا و947 "ثلاثة ملايين و502 ألف و410 إصابات".

وسجلت آسيا 44 ألفا و687 وفاة "مليون و819 ألفا و605 إصابات" والشرق الأوسط 21 ألفا وتسع وفيات "944 ألفا و111 إصابة" وإفريقيا 13 ألفا و476 وفاة "612 ألفا و88 إصابة" وأوقيانيا 139 وفاة "11 ألفا و828 إصابة".