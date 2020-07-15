إصابة مواطن مسن بقصف حوثي على أحياء حيس جنوب الحديدة

الأربعاء 15 يوليه 2020

أصيب مواطن بجروح في مديرية حيس جنوب الحديدة، جراء استهداف المليشيات الحوثية للاحياء السكنية في المدينة.



وقالت مصادر محلية في حيس أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية الواقعة في أطراف المدينة بقذائف الهاون الثقيل وقذائف آر بي جي.

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وأضافت المصادر، ان القصف الحوثي تزامن مع عملية استهداف بالأسلحة الرشاشة أسفرت عن إصابة المواطن علي عبده صالح بيش البالغ 70 عاماً، حيث اخترقت رصاصة عيار معدل البيكا فخذه الأيسر واستقرت فيه، وهو في منزله الكائن في حي البرحة.

وأشارت المصادر إلى إسعاف المواطن للنقطة الطبية التابعة للواء الحادي عشر عمالقة لتلقي الإسعافات الأولية.

ويأتي تصعيد المليشيات الحوثية على الأحياء السكنية والانتقام من المواطنين، بعد أن افشلت قوات اللواء السابع عمالقة يوم أمس هجوم حوثي في الجهة الشرقية من حيس وأوقعت عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات