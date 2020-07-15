سنوات داخل اليمن.. محسن يكشف كواليس التواجد الإماراتي

الأربعاء 15 يوليه 2020

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع اليمن العربي، إن أهل اليمن يتمتعون بالكرم والمحبة، ولا لأحد أن يُنكر فضل جميع الأيادي التي تعاونت للحفاظ على الشعب اليمني، مُضيفاً أنه قبل ٥ سنوات و٤ أشهر، زحفت مليشيا الحوثي الإنقلابية نحو المحافظات الشمالية، واحتلوا أيضا محافظة عدن، ما أدى إلى خروج القيادات من عدن، وظل الأهالي بالمحافظة يواجهون مليشيا الحوثي بإمكانيات ضعيفة.



وأضاف محسن، خلال مداخلة مع راديو معاك، أن محافظة أبين وهي أحد محافظات الجنوب وأكبرهم، ومعها المحافظة الأم حضرموت احتلوا بالكامل من قبل تنظيم القاعدة، وأصبح هو الجهة العُليا بالبلاد، وأصبح مشهدا عشوائيا، حيث أصبح السكان غير قادرين على المواجهة، لافتا إلي أن التنظيمات الإرهابية خطر يداهم العالم أجمع.

واعترض رئيس تحرير اليمن العربي، على بعض المسميات السياسية التي تحمل عناوين الطرد، لافتا إلى أن الإمارات قامت بتدريب آخرين لتولي قيادة المشهد السياسي داخل اليمن، حيث وضعت الإمارات بالتنسيق مع التحالف يدها على مفتاح الحلول، وهو «الشعب اليمني» كونه صاحب الأرض والأزمة، حيث تولت الإمارات ملف تحرير عدن بصورة كاملة وإيصال المساعدات والأسلحة لمساندة أهل عدن، دون متاجرة، ما ساهم في تحرير عدن.

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وأشار محسن إلى تولي قيادات الإمارات إعادة تدريب أبناء محافظات حضرموت وأبين وشبوة، لافتا إلى أن الالتحاق بالجيش اليمني كان لأبناء محافظات معينة، وحرمت حضرموت وشبوة وأبين من التمثيل العسكري، واصفا ذلك بأنه تفكير عنصري، ما أدى إلى التفرقة بين أبناء الشعب اليمني.

ولفت محسن، قيام الإمارات بتدريب أبناء حضرموت لإعداد خطة حرب للقضاء على تنظيم القاعدة، حيث بحثت الإمارات عن الأشخاص الذين يحاربون من أجل القضية، حيث قاموا بتحرير كامل حضرموت من التنظيم الإرهابي، لافتا الي قيام بعض الأشخاص بالترويج لمساندة الإمارات لمجموعة انقلابية للعمل ضد الحكومة الشرعية.