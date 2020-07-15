شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى حوثيون بقصف للتحالف في كتاف شرقي صعدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 15/تموز/2020، تجمعا للحوثيين في صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بغارتين تجمعا حوثيا في منطقة الفرع التابعة لمديرية كتاف شرقي صعدة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

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