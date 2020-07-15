روسيا تسجل 156 وفاة و6422 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 15 يوليه 2020

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 11770 حالة وفاة.



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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا أنه تم رصد 6422 إصابة جديدة بالعدوى ليصل إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة إلى نحو 746 ألف حالة.

وتعافى أكثر من عشرة آلاف من المصابين خلال اليوم الماضي ليتجاوز إجمالي عدد المتعافين 523 ألفا، بنسبة 70% من إجمالي المصابين.