شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد ابو ظبي يعلن أن الإمارات لم تسجل أي وفاة بكورونا آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 شاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالكادر الطبي والتزامه وجهوده في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا.. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب (كوفيد – 19) في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

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