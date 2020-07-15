مداهمة 19 عقارا لملاحقة متورطين بدعم الإرهاب في ألمانيا

الأربعاء 15 يوليه 2020

شنت السلطات الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش كبرى شملت 19 عقارا ومتجرا بالعاصمة برلين، للبحث عن متورطين بدعم الإرهاب.



وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن 450 شرطيا شاركوا في الحملة، حيث تم تفتيش 19 عقارا في أحياء راينيكندورف، وشارلوتنبورج - فيلمرسدورف، وفريريشسهاين – كرويتسبرج، وتيمبلهوف - شونبرج.

وأوضح أن الحملة شملت منازل ومتاجر على وجه الخصوص، مضيفا أن المساجد ليست من بين أهدافها.

وأعلن الإدعاء العام في العاصمة الألمانية برلين، إصدار 20 قرارا بالتفتيش ضد 12 شخصا مشتبها بهم متورطون في عدة جرائم، من بينها تمويل الإرهاب.

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وخلال العامين الماضيين نجحت الشرطة الألمانية في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، لكن ذلك لم ينه تهديد التنظيمات المتطرفة في ألمانيا، بل بات مرتفعا خاصة خطر جماعة الإخوان.

ويحذر توماس هالدنوانغ، رئيس مكتب حماية الدستور، "الاستخبارات الداخلية" من الاستهانة بالخطر الذي يشكله المتطرفون، لافتا إلى أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في البلاد.

ونقلت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "أيه إر دي"، عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (قيادة الشرطة الألمانية)، قوله إن "أعداد عناصر الإخوان المسلمين تزايدت بشكل كبير في ألمانيا".

وتابع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أنه "وبشكل عام، تزايد عدد المنتمين لكل جماعات الإسلام المتطرف في ألمانيا بنسبة 5.5٪".