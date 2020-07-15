اخبار العالم

مداهمة 19 عقارا لملاحقة متورطين بدعم الإرهاب في ألمانيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة 19 عقارا لملاحقة متورطين بدعم الإرهاب في ألمانيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020

شنت السلطات الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش كبرى شملت 19 عقارا ومتجرا بالعاصمة برلين، للبحث عن متورطين بدعم الإرهاب.

 

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن 450 شرطيا شاركوا في الحملة، حيث تم تفتيش 19 عقارا في أحياء راينيكندورف، وشارلوتنبورج - فيلمرسدورف، وفريريشسهاين – كرويتسبرج، وتيمبلهوف - شونبرج.

 

وأوضح أن الحملة شملت منازل ومتاجر على وجه الخصوص، مضيفا أن المساجد ليست من بين أهدافها.

 

وأعلن الإدعاء العام في العاصمة الألمانية برلين، إصدار 20 قرارا بالتفتيش ضد 12 شخصا مشتبها بهم متورطون في عدة جرائم، من بينها تمويل الإرهاب.

Advertisements

 

 

وخلال العامين الماضيين نجحت الشرطة الألمانية في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، لكن ذلك لم ينه تهديد التنظيمات المتطرفة في ألمانيا، بل بات مرتفعا خاصة خطر جماعة الإخوان.

 

ويحذر توماس هالدنوانغ، رئيس مكتب حماية الدستور، "الاستخبارات الداخلية" من الاستهانة بالخطر الذي يشكله المتطرفون، لافتا إلى أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في البلاد. 

 

ونقلت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "أيه إر دي"، عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (قيادة الشرطة الألمانية)، قوله إن "أعداد عناصر الإخوان المسلمين تزايدت بشكل كبير في ألمانيا". 

 

وتابع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أنه "وبشكل عام، تزايد عدد المنتمين لكل جماعات الإسلام المتطرف في ألمانيا بنسبة 5.5٪".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مداهمة 19 عقارا لملاحقة متورطين بدعم الإرهاب في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا