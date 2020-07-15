الإدارة الأمريكية تتراجع عن قرار إلغاء التأشيرات للطلاب الأجانب

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرارها المثير للجدل بشأن إلغاء تأشيرات الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية التي قررت تقديم حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية ، أعلن قاض فيدرالي أمس الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن قرارها بإلغاء تأشيرات الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية، حيث تقدمت جامعتا “هارفرد” و”إم آي تي”، مدعومتين من مؤسسات تعليمية أخرى، بطعن في القرار الذي أعلنته “شرطة الهجرة والجمارك” في 6 يوليو الجاري.
وكانت الجامعتان العريقتان قد طالبتا المحكمة بمنع تنفيذ القرار الذي أعلنته “شرطة الهجرة والجمارك” والذي ينص على وجوب مغادرة الطلاب الذين ستعتمد المؤسسات التعليمية المسجلين فيها نظام التعليم عبر الإنترنت حصرا، أو انتقالهم إلى كليات تشترط إلزامية الحضور شخصيا لمتابعة الدروس.
واعتُبر قرار “شرطة الهجرة والجمارك” خطوة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل ممارسة ضغوط على المؤسسات التعليمية الحذرة في إعادة فتح أبوابها في خضم جائحة كوفيد-19.
واعتبرت الجامعتان في دعواهما أن القرار سيلحق ضررا “بالغا” بالطلاب، على الصعيدين الشخصي والمالي.
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