شكرا لقرائتكم خبر عن قمة إفريقية مصغرة لبحث مفاوضات السد الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

رفعت مصر والسودان وإثيوبيا تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة لاستعراض الخلافات الدائرة بين الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كان الاتحاد الأفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي تضمنت إحدى عشرة جلسة عبر الإنترنت لمحاولة إقناع إثيوبيا بالتراجع عن حالة التعنت حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تكلف بناؤه أربعة مليارات دولار.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للتلفزيون المصري إن الهدف المنشود هو التوصل لاتفاق.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إن القضية يجب أن تحل عبر الحوار وإن من الضروري التوصل لحل عادل للحد من التأثيرات السلبية للسد.