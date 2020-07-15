شكرا لقرائتكم خبر عن 6422 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، 6422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 746 ألفا و369 إصابة. وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في بيان له، أنه تم تسجيل 156 وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و770 حالة، بينما تماثل للشفاء 10 آلاف و424 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 523 ألفا و249 حالة حتى الآن.

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