شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد : لا وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أن الإمارات لم تسجل حالات وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.

وكتي عبر حسابه الشخصي :"بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب " كوفيد - 19 " في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا .. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".