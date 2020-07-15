شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد : لا وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وكتي عبر حسابه الشخصي :"بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب " كوفيد - 19 " في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا .. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".
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