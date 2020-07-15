شكرا لقرائتكم خبر عن تفشي كورونا في طوكيو يرتفع للمستوى الرابع والان نبدء بالتفاصيل
أعرب خبراء يعملون في حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو عن قلقهم إزاء تفشي فيروس كورونا في العاصمة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.
ورفع الخبراء المستوى من الثالث إلى الرابع في مقياس الخطر من فيروس كورونا المكون من أربعة مستويات لحكومة العاصمة طوكيو.
وتضاعف عدد الحالات التي لم يتم رصدها خلال تلك الفترة تقريبا عن الأسبوع السابق. حيث أثارث قلق الخبراء.
وستستمع حكومة العاصمة في وقت لاحق اليوم إلى وجهات نظر الخبراء فيما يتعلق بالوضع وتوافر الموارد الطبية.
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