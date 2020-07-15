شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 736 إصابة من فيروس كورونا بالكويت والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء شفاء 736 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 46897.
وقالت الوزارة في إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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