اعتقال 50 إسرائيليا في احتجاجات طالبت باستقالة نتنياهو

داوود عودة - القدس المحتلةالأربعاء 2020/7/15 01:11 م بتوقيت أبوظبي
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 50 إسرائيليا خلال احتجاجات بالقدس الغربية أعقبت مظاهرة شارك فيها الآلاف طالبت باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب اتهامات الفساد.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم الأربعاء: " أثناء الاضطرابات، تم توقيف 50 مشتبهاً بشبهة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على أفراد الشرطة والصحفيين".
وأضافت :"ستقوم الشرطة، اليوم، بإحالة 8 مشتبهين الذين ألقي القبض عليهم إلى محكمة الصلح في القدس، وستطلب تمديد توقيف عدد من المشتبهين وإطلاق سراح آخرين تحت شروط مقيدة".
وتظاهر الاف الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، قبالة منزل نتنياهو وطالبوه بالاستقالة من منصبه بسبب اتهامات الفساد الموجهة إليه.
وتجمع المحتجون قبالة منزل نتنياهو بالقدس الغربية وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية والسوداء ويرفعون لافتات ويرددون شعارات منها" نتنياهو ارحل" و"هذا بلدنا وليس بلد نتنياهو".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال والرشوة وإساءة الثقة حيث تواصل المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضده.
وشهدت الأيام الأخيرة العديد من المظاهرة بالقدس الغربية وتل أبيب لمطالبة نتنياهو بالاستقالة بسبب الفساد أو نتيجة إخفاق حكومته بالتعامل مع فيروس كورونا.
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