أردوغان يخرب أفريقيا من باب الأعمال الخيرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تسجيلات صوتية عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل أعمالا خيرية للترويج لأجندته التخريبية في قارة أفريقيا، وذلك من خلال مدارس وجميعات أنشأتها مؤسسة "الهدى" المرتبطة بحكومة أردوغان.



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وأظهرت الوثائق السرية، التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن أردوغان حث قادة دول أفريقية على دعم مشروعات مؤسسة الهدى في القارة السمراء، وفقا لسياساته التخريبية.

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وتتضمن الوثائق تفاصيل مكالمة مسلجة، دارت بين أردوغان ومصطفي لطيف طوباش، رجل الأعمال المقرب منه، وشريك ياسين القاضي، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة عقوبات الأمم المتحدة، بتمويل أنشطة خاصة بتنظيم القاعدة الإرهابي.