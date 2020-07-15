شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابو ظبي يعلن أن الإمارات لم تسجل أي وفاة بكورونا آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالكادر الطبي والتزامه وجهوده في مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا.. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب (كوفيد – 19) في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

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