«ردا على التفجير الذي ضرب دورية مشتركة مع تركيا» .. روسيا تنتقم لمقتل جنودها

نفذّت القوات الروسية غارات على تلال كبانة ردا على التفجير الذي ضرب دورية مشتركة مع تركية وأوقع إصابات من الطرفين.
وكانت وكالة الأنباء الروسية قد أعلنت، الثلاثاء، إصابة 3 من جنودها ومعهم عدد من الجنود الأترك شمال سوريا، إثر تفجير نفذه متطرفون.
وأفادت المعلومات بأن متطرفين مجهولين فجروا قنبلة أصابت دورية روسية مشتركة مع تركيا في تلك المنطقة.
بدروه، قال المركز الروسي للمصالحة، إن إرهابيين استهدفوا عربة عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي.
وأضافت مصادر بأن طريق الدورية المشتركة قد تعثّر جراء انفجار الآلية المفخخة التي كانت مركونة على الأوتستراد الدولي "M4" قرب مدينة أريحا جنوب إدلب.
كما اننشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يوضح لحظة الانفجار سطد اندلاع النيران وانطلاق داخن أسود كثيف من المكان.
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