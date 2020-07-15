شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى يحجز مقعدا واحدا بالقائمة الموحدة للشيوخ بغرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مهنا، عضو المجلس الرئاسى وأمين عام حزب الحرية المصري، أن الحزب مستمر ضمن القائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن الحزب يمثل بمقعد بقائمة غرب الدلتا لصالح الدكتورة دينا هلالى، وذلك نظرا للانضمام للتحالف فى وقت متأخر.

ولفت إلي أن الحزب حريص على الاستمرار فى التحالف الانتخابي للاستعداد أيضا لانتخابات مجلس النواب والتى سيتم الإعداد لها جيدا من الآن وحجز نصيب أكبر للحزب فى القائمة الخاصة بمجلس النواب، قائلا" تم الاتفاق على تعويض عدد المرشحين للحزب بالشكل المناسب فى انتخابات مجلس النواب".

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وأكد "مهنا" أن المجلس الرئاسى قرر عدم الدخول فى الانتخابات على المقاعد الفردية للشيوخ، مع تجهيز المرشحين الذين لديهم فرص النجاح لانتخابات مجلس النواب والذى سيكون خلال شهرين عقب" الشيوخ".

وشدد" مهنا " أن الحزب سيدعم مرشحى التحالف على المقاعد الفردى بانتخابات الشيوخ فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك إيمانا من الحزب بقيمة تحالف الأحزاب وأهميته لدعم الدولة المصرية.