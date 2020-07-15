شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وإجراءات تحرير عقد العمل بالقطاع الخاص وفق القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنة القوي العاملة نهائيا، إجراءات وضوابط تحرير عقد العمل في القطاع الخاص، وذلك كالتالي:

1 - يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

2 - إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .

3 - يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية : -

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ـ تاريخ بداية العقد. - اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته. طبيعة ونوع العمل محل العقد .

- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

- وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات .

ـ ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.