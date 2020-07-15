شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والتحرير بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 179 لسنة 2018، الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، شروط تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، وحظر القانون الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وحدد الموقف بالنسبة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونصت المادة 50 من القانون على أنه لا يجوزالجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما حدد القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، شروط تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، حيث نصت المادة "48 " على أنه يشترط فيمن يعين رئيس تحرير مؤسسة صحفية قومية ما يأتى:

1- أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.

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2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

3- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

5- ألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أى مؤسسة صحفية.