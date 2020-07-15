أسامة هيكل يتابع حالة مكرم محمد أحمد.. ويشيد بسرعة استجابة القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أجرى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اتصالا مع أسرة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، واطمأن على حالته الصحية من زوجته وابنته الإعلامية أمنيه مكرم، والتي أكدت استقرار حالته الصحية نسبيًا.
وتابع هيكل نقل الكاتب الكبير بطائرة عسكرية من مستشفى العلمين إلى إحدى مستشفيات القاهرة.
وتوجه وزير الدولة للإعلام، بالشكر للقوات المسلحة على اهتمامها وسرعة نقلها للكاتب الكبير، قائلا إن مكرم قيمة صحفية كبيرة تستحق الاهتمام والتقدير، كما تمني له عاجل الشفاء والعودة إلى محبيه في الوسط الصحفي والإعلامي وإلى قرائه في مصر والعالم العربي.
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