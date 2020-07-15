مسئول عسكري أمريكي: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني.. وحزب الله لا يزال مشكلة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (أ ش أ):

أكد قائد القيادة المركزية العسكرية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن (حزب الله) لا يزال يمثل مشكلة كبيرة، وأن أي هجوم سيشنه الحزب على إسرائيل سيكون خطأ كبيرا.

وقال الجنرال ماكينزي – في تصريحات لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء – إن لقاءه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مؤخرا، كان فرصة لإعادة تأكيد التزام بلاده دعم القوات المسلحة والدفاع الوطني في لبنان .

وعن احتمال شنّ حزب الله هجوما على إسرائيل، حذر ماكينزي من أنه سيكون خطأ كبيرا محاولة الحزب تنفيذ عمليات ضد إسرائيل. مضيفا: "ولا أرى نهاية جيدة لأمر كهذا " .

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وتطرق الجنرال ماكينزي إلى استراتيجية بلاده للتعامل مع النزاع في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا ليست في نطاق عمل القيادة المركزية الأمريكية التي يترأسها، غير أن واشنطن من حيث المبدأ تؤيد عدم التدخل هناك وتندد بوجود قوات أجنبية في ليبيا، معتبرا أن السبيل الأفضل للمضي قدما يكمن في التوصل إلى تسوية تفاوضية .

واعتبر أن تصفية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، أرسى نوعا من الردع لإيران، مشيرا في نفس الوقت إلى أن إيران لا تزال تتمسك بأهدافها للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط وستواصل السعي إلى تحقيق ذلك الأمر.

وأضاف: "أهداف طهران لا تزال هي نفسها، ولكن نتيجة الردع الأمريكي القوي، أصبحوا يفكرون في الطريقة التي تُمكنهم من تحقيق ذلك الهدف بالسيطرة على المنطقة من دون تجاوز أي من خطوطنا الحمر، واعتقد أنها المرة الأولى التي نرسم فيها خطوطا حمر واضحة ربما لم تكن واضحة لهم في الفترة السابقة".