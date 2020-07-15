"التعليم" تحسم أزمة مصروفات المدارس الخاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم حسم شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

واشتكى عدد من أولياء أمور المدارس الخاصة من مطالبتهم بدفع مصاريف الباصات للفصل الدراسي الثاني، وكذلك سداد مصروفات العام الدراسي الجديد على أن تكون دفعة واحدة وليست على أقساط كما كان مطبق سابقًا.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات التعليم الخاص بالوزارة، سيقوم بتسوية المشكلة بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور، منها مصاريف الباصات والأنشطة والعام الدراسي الجديد، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وشدد المصدر على أنه، في حال وجود مشكلة لأولياء الأمور مع المدارس الخاصة بشأن المصروفات، التقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاص بالوزارة.