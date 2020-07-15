العثور على 31 مهاجرًا في شاحنة تبريد على الحدود الألمانية التشيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - ألتنبرج (ألمانيا)- (د ب أ):
عثرت السلطات الألمانية خلال تفتيش شاحنة تبريد، على أحد الطرق السريعة على الحدود التشيكية-الألمانية على 31 مهاجرا مختبئين داخلها.
وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية، الأربعاء، أن الشاحنة التي تحمل ترخيصا تركيا كانت متوجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية.
وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة الاتحادية والجمارك مساء أمس الثلاثاء. ومن المنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.
تتكرر وقائع تهريب مهاجرين في شاحنات من دولة إلى أخرى في أوروبا، وبعضها كان له عواقب مميتة. وفي عام 2015، تم العثور على 71 جثة مهاجرا ماتوا خنقا داخل شاحنة موصدة مانعة للهواء في النمسا عقب قدومها من المجر. وفي عام 2019، تم العثور على 39 جثة لفيتناميين داخل شاحنة تبريد في بريطانيا، كان قد تم تهريبهم من بلجيكا.
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