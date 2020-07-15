تايلاند تُسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا.
في الحجر الصحي، عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بانبرابا يونجتراكول، المتحدثة باسم المركز المعني بمكافحة فيروس كورونا القول، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأشخاص كانوا ضمن تايلانديين موجودين
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تايلاند 3232 حالة، بالإضافة إلى 58 حالة وفاة.
ويُشار إلى أن اليوم هو اليوم الـ51 على التوالي الذي لا تسجل فيه تايلاند حالات إصابة بعدوى محلية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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