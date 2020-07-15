كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليابان تعرب عن قلقلها من تفشي كورونا بالقواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع اليابانى تارو كونو، يوم الثلاثاء، أن تفشى حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى القواعد العسكرية الأمريكية فى اليابان "خطير للغاية".

حتى الآن، تم تشخيص إصابة 100 فرد عسكري أمريكي وعائلاتهم ب Covid-19 عبر ستة مرافق عسكرية أمريكية في اليابان منذ أوائل يوليو.

تعد المحطة الجوية التابعة لفيلق مشاة البحرية الأمريكية فوتينما في أوكيناوا، التي شهدت 71 حالة مؤكدة، أسوأ المواقع تأثرًا.

ففي وقت سابق، قام ثلاثة أفراد أمريكيين، ثبتت إصابتهم بعد وصولهم إلى طوكيو في عطلة نهاية الأسبوع، برحلة تجارية في طريقهم إلى محطة إيواكوني التابعة لمشاة البحرية في ولاية ياماغوتشي - على الرغم من المبادئ التوجيهية التي تحظر عليهم استخدام وسائل النقل العام يوم الثلاثاء.

"إنه وضع خطير للغاية. لقد طلبت من الجانب الأمريكي معاقبتهم بصرامة واتخاذ إجراء جاد لمنع تكرارها في المستقبل ".

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يصل حاكم ولاية أوكيناوا، ديني تاماكي، إلى طوكيو اليوم لطلب المساعدة من الحكومة اليابانية للعمل من أجل الكشف عن المزيد من الجيش الأمريكي، ووقف وصول أفراد عسكريين أمريكيين جدد من خارج اليابان.

فقد أبلغت الولايات المتحدة عن 67417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وهي أعلى قفزة في يوم واحد في البلاد منذ أن بدأ الوباء. كما كانت هناك 900 حالة وفاة جديدة تتعلق بالفيروس، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن"

وبذلك يصل المجموع الوطني إلى ما لا يقل عن 3،431،574 اصابة و136،466 حالة وفاة ذات صلة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

تشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

