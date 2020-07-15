اعتقال مشتبهين من عرعرة ومعاوية بحيازة سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة مشتبهين، في الأربعينيات والخمسينيات من عمريهما، من سكان قريتي عرعرة ومعاوية، بشبهة الإتجار وحيازة السلاح، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، فإن الشرطة تلقت بلاغا حول قيام مشتبهين بالتجارة بالسلاح، وعلى إثر ذلك قامت بتوقيف السيارة التي استقلها المشتبهين في مدينة أم الفحم.

وضبطت الشرطة في المقعد الأمامي للسيارة على سلاح من نوع "كلاشنكوف" بالإضافة إلى مشط مزود بالذخيرة، وتبين وجود قاصر يبلغ من العمر 11 عاما برفقة المشتبهين داخل السيارة وهو نجل أحد منهما. وبحسب الشبهات فإن المشتبهين قاما بشراء السلاح والذخيرة قبل وقت قصير من اعتقالهما.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في طبرية اليوم، الأربعاء، بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق، فيما جرى إطلاق سراح القاصر بعد تقديم إفادته.