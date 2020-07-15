كورونا: 1561 إصابة جديدة بالبلاد وبؤر الوباء بازدياد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 1561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 22324 إصابة، بحسب ما أفاد "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا"، اليوم الأربعاء.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس بالبلاد في آذار/مارس الماضي، حاجز الـ43 ألفا، فيما تعافى من الفيروس 19665 مريضا.

وبحسب البيانات فإن الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة وتخضع للرعاية بالحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، بينما مئات الإصابات ترقد في مستشفيات البلاد بحالة طفيفة و114 بحالة متوسطة، بينها 183 إصابة خطيرة جدا، فيما تم ربط 56 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ظل الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة وتلك التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي، لم تسجل وفيات جديدة في الساعات الأخيرة، لتتوقف حصيلة الوفيات عند 371 حالة، علما أنه سجلت بالأمس 4 وفيات.

ومع الارتفاع المتواصل بالإصابات، تواصل وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس الثلاثاء، 29171 فحصا، أظهرت النتائج بأن 5.7% منها كانت موجبة.