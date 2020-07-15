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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة الأقشع التابعة لمديرية الحزم عاصمة المحافظة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي
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