شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة الأقشع التابعة لمديرية الحزم عاصمة المحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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