أطباء بلا حدود: كورونا يواصل انتشاره في محافظة إب

الأربعاء 15 يوليه 2020

كشفت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم، عن استمرار انتشار جائحة الفيروس الوبائي (كوفيد-19) في محافظة إب، (وسط اليمن).



وقالت المنظمة، في سلسلة تغريدات لها على موقع تويتر، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مستمر بالانتشار في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

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وأشارت إلى أن المحافظة "واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية ويبلغ عدد سكانها حوالى 3 ملايين نسمة".

وذكرت، أن استمرارها بدعم تشغيل مركز السحول لعلاج كوفيد-19 "جزء من التزامها المستمر بتقديم أفضل رعاية للأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالفيروس".

يأني ذلك في الوقت الذي تتهرب المليشيا الحوثية من الإقرار بتفشي الجائحة، في الوقت الذي كشفت مصادر طبية بمستشفى جبلة "أحد مراكز العزل بالمحافظة"، أن الأيام الماضية شهدت تسجيل عشرات الوفيات