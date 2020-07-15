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مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في الجبلية جنوبي الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 15 يوليه 2020

جددت مليشيات الحوثي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020، استهداف القرى السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة.

 

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة بشكل همجي.

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وأوضحت المصادر، أن الاستهداف الحوثي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم.

 

وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف الأحياء السكنية في مختلف مناطق مديريات الحديدة، في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

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