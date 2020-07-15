شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لقاح أمريكي محتمل يولد أجسامًا مضادة لكورونا دون أعراض جانبية خطيرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:41 صباحًا, 15 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أظهرت نتائج في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من تجارب لقاح أمريكي شهدت إنتاج أجسام مضادة ضد مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى المشاركين، دون حدوث أعراض جانبية خطيرة.

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